Расмуссен: На мою думку, запрошення до НАТО має бути надане Україні вже на саміті в липні

Запрошення України до Північноатлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні в липні може позбавити російського диктатора володимира путіна стимулу продовжувати війну проти нашої країни та прокласти шлях до миру.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на спільному з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком брифінгу в Києві щодо офіційного запуску Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції, яка має сприяти цьому процесу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не приховуватиму: на мою думку, запрошення (до Альянсу – ред.) має бути надане Україні вже на саміті НАТО в липні. Я знаю: це буде суперечливе і безпрецедентне рішення, якщо ми запросимо до НАТО країну, яка вже перебуває у стані війні», – сказав Расмуссен.

Він зазначив, що скептики наведуть контраргумент про те, що «поки триватиме війна, НАТО не може надати запрошення Україні», але це, на його думку, дуже небезпечно, тому що посилюватиме намір путіна продовжувати війну. «Це де-факто дає путіну право вето, і, вочевидь, це неприйнятно. Ось чому я вважаю, що ми маємо надати запрошення і продемонструвати, що ми щирі, коли кажемо, що Україна приєднається до Альянсу, і скаже путіну: тобі цьому не запобігти, ми не дозволимо тобі перемогти у цій війні, Україна є невідʼємною частиною НАТО», – пояснив ексгенсек Альянсу.

Крім того, Расмуссен зауважив, що Захід не може дозволити досягти путіну хоч якогось успіху в Україні, тому що це буде сигнал решті світу. «Якщо путін може забрати Крим, тоді я можу забрати Тайвань. Це факт», – аргументував він.

Також колишній генсек НАТО додав, що міжнародна робоча група займеться тим, як саме використати запрошення України для зупинення війни. «Щоби ми могли сказати: запрошення торує шлях до миру», – додав Расмуссен.