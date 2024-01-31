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В ОП обговорюють ідею про створення міжнародної групи з євроатлантичної інтеграції України

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Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорюють ідею про створення міжнародної групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це згадали у комюніке Офісу президента за підсумками зустрічі Зеленського з Расмуссеном.

"Андерс Фог Расмуссен та Андрій Єрмак розповіли президенту про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський висловив сподівання, що ця робоча група сприятиме інтеграції нашої країни у євроатлантичний безпековий простір", – зазначають у тексті.

Інших деталей про цей можливий формат наразі не повідомляють.

Расмуссен
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