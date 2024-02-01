ЄК пропонує відновити припинення зборів на імпорт та дію квот для українського експорту

Європейська комісія пропонує продовжити термін дії призупинення експортного мита для українських товарів.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті ЄК.
«Європейська комісія сьогодні запропонувала відновити припинення зборів на імпорт та дію квот для українського експорту до ЄС ще на рік, посилюючи водночас захист для чутливих аграрних продуктів до ЄС. Це зроблено відповідно до зобов'язань ЄС підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно», – зазначено у повідомленні.
В ЄК уточнили, що нові торговельні заходи матимуть захисний механізм «екстренного гальмування» для трьох видів продукції з України – м'яса птиці, яєць та цукру. Він передбачає запровадження мит у разі перевищення встановлених обсягів експорту з української сторони.
«Це дозволить стабілізувати рівень імпорту з України та забезпечить гарантію того, що рівень імпорту, який минулого року порушив певні ринки сусідніх держав-членів України, не повториться», – заявив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.
Тепер продовження «експортного безвізу» для України мають схвалити Європейський парламент та Рада Євросоюзу. Якщо вони приймуть рішення, термін дії безмитного режиму буде продовжено до червня 2025 року.
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