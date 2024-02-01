Інвестори очікують від Міненерго вирішення питання багатомільярдних заборгованостей на ринку електроенергії

Інвестори у відновлювану енергетику України очікують від Міністерства енергетики на результативність у вирішенні багатомільярдних заборгованостей на ринку електроенергії після того, як міністерство створило робочу групу з даного питання та залучила до пошуку рішень всі зацікавлені сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

"Хочемо підкреслити критичну важливість ініціювання і діяльності такої Робочої групи, а також активної залученості усіх учасників ринку до процесу врегулювання проблеми із заборгованістю на ринку… УВЕА рада бути частиною здорового діалогу на ринку, який очолюється Міненерго, і всіляко сприятиме пошуку як найефективнішого шляху врегулювання даної проблеми", - повідомляють інвестори.

Як зазначається, фінансова криза на електроенергетичному ринку країни 2021-2022 років, пов'язана, в першу чергу, з боргами, накопичення яких почалось ще у 2019 році, лише поглибилась минулого року, і залишається чи не найголовнішою причиною стримування розвитку нових проєктів з ВДЕ.

Так, середній рівень оплати виробникам електроенергії з ВДЕ за 2023 рік досягнув 61%, що трохи перевищило показник 2022 року у 56%.

"Основним чинником заборгованості на ринку електроенергії є брак ліквідності, тому наразі єдиним ефективним способом погашення заборгованості вбачається фінансування учасників ринку через різні інструменти: коригування тарифів або залучення іноземних та внутрішніх запозичень", - заявляють в УВЕА.

Також зазначається, що перше засідання Робочої групи відбулось 29 січня. Метою робочої групи є оперативне напрацювання дієвого механізму збалансування фінансового стану учасників ринку електроенергії, зокрема, оператора системи передачі, виробників електроенергії з ВДЕ, яким встановлено "зелений" тариф, а також ДП "Гарантований покупець".

Окрім УВЕА і інших профільних асоціацій з ВДЕ, до складу робочої групи увійшли також представники: Міністерства енергетики України, на чолі з міністром Германом Галущенко, НЕКРЕКП, "Оператор ринку", НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець".

"Висловлюємо сподівання, що функціонування даної робочої групи відрізнятиметься результативністю, забезпечить виплати боргів і зробить практичний внесок у подальшу ефективну роботу ринку", - підсумували в УВЕА.