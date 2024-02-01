Медіаменеджерка просить колег з українських ЗМІ не вживати ярлики, на кшталт, "ухилянт"

Медіаменеджерка Вікторія Світлова закликала колег з українських ЗМІ не тиражувати заклики різних медійних персон, які спрямовані на розпалювання ворожнечі всередині країни. Також вона просить не вживати ярлики, на кшталт, "ухилянт", якщо це не доведено судом.

Про це Світлова написала на своїй сторінці в Facebook:

"Один хоче стріляти "ухилянтам" по колінах, інший - зачищати своїх співгромадян, яких він називає "щурами" і "тварюками тремтячими". І все це в ефірі в один і той же день випуску новин. Зачекайте, куди ми йдемо? За що ми боремося? Чому ці люди роблять такі заяви? Вони руйнують суспільство зсередини? Що це таке? Де реакція керівництва країни і правоохоронних органів?

І я хотіла би звернутися до колег-журналістів. Навіщо транслювати такі заяви, які працюють на розкол і розпалювання ворожнечі? У гонитві за хайпом і клікбейтом ви робите велику шкоду країні і людям. І припиніть писати "ухилянт" - це дискримінація власних співгромадян. Навішування ярликів без суду і слідства. Хто є ухильником і яка за це відповідальність - вирішує суд, як і повинно бути в правовій державі".