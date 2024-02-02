Reuters: Через оголошення китайських компаній спонсорами війни можуть постраждати відносини Пекіна з Києвом

Китайський посол повідомив, що двосторонні відносини Китая з Україною можуть постраждати через те, що Київ оголосив понад десяток китайських компаній міжнародними спонсорами війни.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої власні джерела.

Україна внесла до списку міжнародних спонсорів війни 48 компаній з усього світу, пояснюючи це тим, що їхня ділова діяльність опосередковано допомагає або сприяє військовій агресії росії. 14 з них – китайські, зокрема, Xiaomi Corporation, China Railway Construction Corporation, China National Offshore Oil Corporation, Alibaba Group та інші.

За інформацією джерела, Китай не висунув жодних умов або "тимчасових рамок" для України, а просто висловив свою думку щодо чорного списку.

На думку іншого джерела, Пекін може пов'язати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. До повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України і залишається важливим споживачем українського зерна, олії та руди.

Пекін підтримує тісні зв'язки з москвою та утримується від критики вторгнення росії в Україну, але також заявляє, що суверенітет та територіальна цілісність усіх країн мають шануватись. Крім того, Китай пропонував свою допомогу у посередництві у війні.