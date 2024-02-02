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ДПСУ: Інформація про виїзд за кордон Арестовича завдяки листу від ГУР не відповідає дійсності

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Інформація про те, що колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович виїхав за кордон завдяки листу від ГУР, не відповідає дійсності.

Як пише Слово і діло, таку заяву зробив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

«Хочу наголосити, що прикордонне відомство не розголошує інформацію про перетин кордону громадянами. Однак з огляду на те, що зараз поширюється неправдива інформація, а видання, що її розповсюдило, посилається на джерела в прикордонній службі можу зазначити, що інформація про Олексія Арестовича, який нібито виїжджав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності», – заявив він.

Водночас, на уточнююче питання про те, чи залишав Арестович колись Україну на підставі листа ГУР, Демченко повторив, що ДПСУ не може розголошувати таку інформацію.

Він також додав, що дані деяких ЗМІ не відповідають дійсності «навіть попри розповсюдження незрозумілих картинок, які видають за інформацію ДПСУ».

Демченко, ДПСУ, Арестович
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