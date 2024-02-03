Politico: Чехія заявляє, що настав час шукати боєприпаси для поставки в Україну за межами ЄС

Європа не виконує свою обіцянку відправити до України 1 мільйон артилерійських снарядів до березня, тому Чехія заявляє, що настав час шукати поставки за межами ЄС, повідомляє Politico.

"Розчарована цим дефіцитом, Прага закликає країни ЄС профінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 000 боєприпасів для артилерії, що наявні за межами блоку", - йдеться в публікації з посиланням на дипломатів, знайомих із переговорами.

Зазначається, коли на початку 2023 року ЄС уточнював свої зобов'язання щодо військової допомоги, Франція - лідер оборонної промисловості блоку - наполягала на тому, щоб субсидії зосереджувалися тільки на місцевому виробництві, а не спрямовувалися за кордон.

За даними Politico, заклик Чехії підвищує ймовірність того, що Європа може звернутися до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.