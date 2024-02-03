Politico: Чехія заявляє, що настав час шукати боєприпаси для поставки в Україну за межами ЄС

Європа не виконує свою обіцянку відправити до України 1 мільйон артилерійських снарядів до березня, тому Чехія заявляє, що настав час шукати поставки за межами ЄС, повідомляє Politico.
"Розчарована цим дефіцитом, Прага закликає країни ЄС профінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 000 боєприпасів для артилерії, що наявні за межами блоку", - йдеться в публікації з посиланням на дипломатів, знайомих із переговорами.
Зазначається, коли на початку 2023 року ЄС уточнював свої зобов'язання щодо військової допомоги, Франція - лідер оборонної промисловості блоку - наполягала на тому, щоб субсидії зосереджувалися тільки на місцевому виробництві, а не спрямовувалися за кордон.
За даними Politico, заклик Чехії підвищує ймовірність того, що Європа може звернутися до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023