Єрмак подякував Мальті за підтримку роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Укрінформ.

Як зазначається, Єрмак подякував Мальті за активну підтримку кроків, спрямованих на імплементацію Української формули миру. Він високо оцінив третю зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації принципів відновлення миру в Україні, яка відбулася на Мальті наприкінці жовтня 2023 року.

На переконання керівника ОП, ця зустріч, у якій узяли участь представники 66 держав і міжнародних організацій, сприяла збільшенню кількості країн, що висловили готовність долучитися до роботи над Формулою миру.

Окремо Єрмак подякував Мальті за підтримку початку роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що головування Мальти в ОБСЄ сприятиме активізації процесу повернення українських дітей, незаконно депортованих до Росії", - зазначають в ОП.

Єрмак висловив сподівання на подальшу плідну взаємодію двох держав та участь Мальти у Глобальному саміті миру.