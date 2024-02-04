Міненерго: росіяни зосередились на обстрілах енергоінфраструктурі в прифронтових районах

В Міністерстві енергетики України фіксують зосередження російських обстрілів та ударів по енергоінфраструктурі в прифронтових районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника глави Міненерго Ярослава Демченкова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масових обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах", - сказав чиновник.
Він уточнив, що у таких районах І там знищуються і об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти, в систему газопостачання
Демченков зазначив, що проводяться роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній.
Так, в Міненерго була створена спеціальна робоча група, щоб "потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко задоволені".
Також Демченков відзначив посилення підготовки до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах, та висловися про отриманий Україною досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.
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