Буданов: російський ракетний катер "Івановєц" був знищений українськими дронами "Magura V5"

російський ракетний катер "івановєц" був знищений морськими дронами "Magura V5" українського виробництва, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі виданню TheWarZone.
"Місію спланували і реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України "Група 13", судно чорноморського флоту рф потопили ударними системами Magura V5 українського виробництва. Було шість прямих влучань у корпус. Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув", - повідомляють у телеграм-каналі ГУР Міноборони України.
Magura (Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат) - це багатоцільова система, що дає змогу вести спостереження, розвідку, протимінну боротьбу, здійснювати пошуково-рятувальні та бойові місії, зазначається в повідомленні.
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