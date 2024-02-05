Стефанішина: Німецько-українські переговори щодо гарантій безпеки просуваються

У Києві вважають, що німецько-українські переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки між двома країнами просуваються і можуть бути підписані вже цього місяція.
Про це віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.
За її словами, українська делегація в четвер у Берліні вже розробила проект угоди про двосторонні гарантії безпеки з німецькою стороною, але до кінця текст ще не готовий.
В урядових колах Берліна заявили, що угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки в Берліні.
Вона додала, що останнім часом роль Німеччини, як союзника, значно зросла. Дії канцлера Олафа Шольца на переговорах з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про початок переговорів про вступ до ЄС у грудні, очевидно, справили враження на Київ, адже на саміті ЄС канцлер був одним з тих, хто переконав Орбана залишити зал перед вирішальним голосуванням, а не висловити своє вето.
Додамо, дана угода про гарантії безпеки має стати частиною двосторонніх угод у сфері безпеки, які покликані підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, доки країна ще не є членом НАТО.
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