У Раді знову визнали законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики

Антикорупційний комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт про мобілізацію, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Водночас голова підкомітету з дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Вікторія Сюмар прокоментувала рішення комітету.

"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову (аналогічне рішення комітет ухвалював і з приводу першої версії законопроєкту - ІФ-У): і через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність, які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас парламентарійка зазначила, що також нечітко виписано норму законопроєкту щодо обов'язку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) обробляти ці дані.

"ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції, і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… Ми запропонували, як його доопрацювати", - додала Сюмар.