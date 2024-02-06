Німеччина вважає, що можливі розбіжності між Зеленським і Залужним є показником демократії

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що нібито наявні розбіжності між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є показником демократії, проте це йде не на користь обороноздатності держави. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню RND.

Журналіст запитав німецького генерала, наскільки серйозним є "розрив" між Зеленським і Залужним, зокрема у питанні мобілізації, що наразі викликає "резонанс".

"Ми не можемо зазирнути за куліси. Але, звичайно, ми спостерігаємо за цими дискусіями між військовим і політичним керівництвом. І, звісно, ми бажаємо Україні зберегти ту єдність, яка зробила її сильною у захисті своєї країни в останні місяці та роки. Така дискусія також є ознакою демократичної держави. Але в довгостроковій перспективі це не принесе користі оборонним зусиллям", – сказав Фройдінг.

Коментуючи питання мобілізації, Фройдінг наголосив, що без цього не обійтись – це необхідно на тлі втрат у лавах Сил оборони й потреби у відновленні військ.