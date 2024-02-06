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Мінрозвитку громад: Канада розглядає напрямки для інвестицій у транспортну галузь України

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Серед основних напрямків для інвестицій у транспортній галузі Канада наразі розглядає, зокрема, розвиток наземних пунктів перетину кордону, кораблебудування, залізничні перевезення і т. ін.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У повідомленні йдеться, що під час зустрічі команда Мінвідновлення і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць обговорили основні пріоритети відновлення та розвитку транспортної галузі України та залучення приватного капіталу.

"Ми вже маємо успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансується урядом Канади. Разом з експертами формуємо та впроваджуємо державну політику в питаннях відновлення, регіонального розвитку та децентралізації", - заявив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Він пояснив, що навіть попри війну транспортний сектор залишається одним із найбільш інвестиційно привабливих. За його словами, необхідно сфокусувати увагу на збільшенні експортних спроможностей наземних та водних шляхів, причому як довгостроковій, так і короткостроковій перспективі.

Згідно повідомлення, на сьогодні серед основних напрямків для інвестицій у транспортній галузі Канада розглядає:

  • залізничні перевезення, зокрема мультимодальні;
  • модернізація українських чорноморських портів;
  • розвиток наземних пунктів перетину кордону;
  • сприяння у швидкому відновленні цивільної авіації;
  • кораблебудування.
Канада, Мінрозвитку
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