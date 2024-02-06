Наєв: Українські військові зробили багато роботи, готуючись до нападу росії

Українські військові зробили багато роботи, готуючись до нападу російських військ. росіяни провалили операцію "Київ за три дні". Про це розповів командувач Об'єднаних cил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Генералами, офіцерами та сержантами нашого Командування було зроблено дуже багато: по-перше, встановлено дату та час можливого вторгнення на територію України, що сприяло своєчасному приведенню Сил оборони України в готовність до відбиття агресії", - сказав Наєв.

Завдяки виконаним заходам вдалося мінімізувати втрати в особовому складі, військовій техніці і підготуватися до відсічі збройної агресії.

"По-друге, було здійснено оперативне розгортання Сил оборони, що стало підґрунтям для дій Сил оборони України з відбиття збройної агресії рф", - розповів командувач.

"По-третє, було зупинено просування противника на Одесу", - сказав генерал.

Завдяки цим діям Україна зберегла вихід до Чорного моря, а ворогові не вдалося окупувати більшу частину Миколаївської та Одеської областей, зазначив Наєв.

По-четверте, не було допущено оточення угруповання Об'єднаних сил на сході, сказав командувач.

"І останнє - створено умови для звільнення Харківщини", - сказав Наєв.

"Ми зробили й робимо досить багато для забезпечення стійкості наших кордонів та повітряного простору держави", - заявив командувач.

Утворені мобільні вогневі групи оснащено сучасним озброєнням і навчено вражати цілі на максимально допустимій відстані, сказав генерал.

"Під керівництвом наших фахівців побудовано довготривалу лінію оборони. Я пишаюся тим, що працюю у колективі професіоналів, для яких захист державного суверенітету та територіальної цілісності є першочерговим завданням і справою честі", - заявив Наєв.