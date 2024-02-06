Боррель найближчим часом відвідає Україну з офіційним візитом, - ЗМІ

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель найближчим часом відвідає Україну з офіційним візитом.

Як пише Слово і діло, про це повідомляє Українська правда, посилаючись на його заяву.

Так, у ході спільної пресконференції з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським він сказав, що «перебуває на шляху до Києва», не уточнивши деталей.

Топ-дипломат також наголосив, що ЄС має й надалі підтримувати Україну, у тому числі шляхом нарощування постачання боєприпасів.

За даними ЗМІ, очікується, що Боррель прибуде до України вже у вівторок, 6 лютого.