Буданов закликав Канаду передати Україні списані некеровані авіаційні ракети CRV7

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні десятки тисяч списаних некерованих авіаційних ракет CRV7 калібру 70 мм, призначених для ураження наземних цілей. Їх планують утилізувати на військовій базі у Саскачевані. В інтерв’ю Global News Буданов розповів, як Україна могла б їх використати.
Начальник ГУР наголосив, що передавання CRV7 допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б платникам податків Канади витрати на знищення цих ракет.
"Ми сподіваємося, що це буде ситуація win-win", – сказав він.
Йдеться про понад 83 000 наземних ударних ракет CRV7, які зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил. Канаді вони більше не потрібні, тому вона вибрала приватного підрядника для утилізації.
Буданов заявив, що CRV7 використовуватимуться як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.
За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.
Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 зберігаються вже десятиліттями, і вони можуть бути "нестабільними", що робить їх небезпечними для використання та транспортування.
Однак в Україні стверджують, що готові взяти на себе ризики на тлі дефіциту снарядів, і що звикли працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7.
"Ми не хвилюємося [щодо цього]", – сказав Буданов.
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