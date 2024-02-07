Кулеба: Майбутні кадрові зміни у військово-політичному керівництві не вплинуть на відносини із західними союзниками

Майбутні кадрові зміни у військово-політичному керівництві України не вплинуть на відносини Києва із західними союзниками.

Таку думку висловив глава МЗС Дмитро Кулеба у коментарі Reuters.

«Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами», - стверджує він.

Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський має конституційне право змінити військове командування, зокрема головнокомандувача ЗСУ, якщо він вважатиме це доцільним. А будь-яке «перезавантаження» керівництва, за словами міністра, не є ознакою розбіжностей у військових зусиллях України.

«Усередині команди ми можемо обговорювати тактику, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – розгрому росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. І жодних дискусій щодо цієї стратегічної мети немає», – резюмував Кулеба.