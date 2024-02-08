Прокуратура проведе «аудит» кримінальних проваджень, які стосуються економічної сфери

Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький доручив керівникам обласних прокуратур провести «аудит» кримінальних проваджень, які стосуються економічної сфери.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Вербицький провів в онлайн-форматі оперативну нараду з керівниками обласних прокуратур щодо організації роботи на напрямі захисту інвестицій.

У ній також взяли участь представники профільних підрозділів Офісу генпрокурора – начальник Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Олексій Бонюк і начальник Управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Олександр Максименко.

Вербицький зосередив увагу на двох ключових моментах: законодавчих механізмах притягнення до відповідальності за ведення нелегального підприємництва, що нівелює процедуру сплати податків до бюджету, та недопущенні неправомірного тиску на доброчесний бізнес.

Передусім він зауважив, що консолідація зусиль держави та прокуратури задля захисту представників бізнес-спільнот стане важливим чинником збереження в умовах воєнного стану й розвитку підприємницького потенціалу в Україні.

Приділили увагу актуальним питанням можливого протиправного втручання в діяльність підприємств, перешкоджання з боку правоохоронців їх роботі, зокрема шляхом проведення обшуків, блокування рахунків, вилучення та арешту майна.

"На рівні кожного регіону держави прокуратура має стати запобіжником порушень прав та інтересів суб’єктів інвестиційної та господарської діяльності. Необхідною передумовою цього є діалог з представниками місцевого бізнесу та забезпечення подальшої комунікації під час вирішення проблемних питань. Вони повинні відчувати, що прокуратура – це орган, який дійсно може їх захистити", – зазначив заступник генпрокурора.

На нараді наголосили на необхідності удосконалення організації роботи в обласних та окружних прокуратурах на напрямі захисту інвестицій.

Усі зусилля мають бути спрямовані на реальний захист представників чесного бізнесу, недопущення фактів порушення їхніх прав та законних інтересів під час розслідування кримінальних проваджень.

Вербицький доручив керівникам обласних прокуратур провести «аудит» усіх кримінальних проваджень, у яких фігурують представники бізнесу, а також проаналізувати вжиття обмежувальних заходів та прийняти остаточні правові рішення.

За його результатами розробити ефективний механізм забезпечення захисту бізнес-суб’єктів від можливих зловживань з боку недоброчесних представників влади та правоохоронних органів.