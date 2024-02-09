У Мінагрополітики анонсували виділеня грошових коштів фермерам

Під час комітетських слухань щодо стану молочної галузі України, заступник міністра Тарас Висоцький анонсував виділеня грошових коштів фермерам, в рамках протидії зниженню поголів'я великої рогатої худоби. Також підтверджено стійкий тренд зростання виробництва молока у 2023 році та обговорено експорт молочної продукції в ЄС.
Про це передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Під час проведення виїзних комітетських слухань "Молочна галузь України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", перший заступник міністра Тарас Висоцький повідомив, що в Україні є проблеми зі зниженням поголів'я великої рогатої худоби. Відповідно до цього, у 2024 рік для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, передбачена державна допомога - 7 тисяч гривень на одну голову.
Розробка Концепції Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва до 2033 року продовжується, ідеться у дописі Мінагрополітики в Facebook.
Також Тарас Висоцький зазначив, що в Україні є стійкий тренд до зростання продуктивності надоїв молока на сільськогосподарських підприємствах. За його словами, є велика перспектива збільшення виробництва молока як для внутрішнього споживання, так і експорту.
«У 2023 році майже на 6% зросли обсяги виробництва молока на сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з 2022 роком. Це вселяє впевненість у розвиток молочної галузі в Україні та збільшення експортних можливостей», - зауважив Тарас Висоцький.
Буде здійснена адаптація українського законодавства до норм ЄС і, враховуючи, що досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС в України є, ринок буде розширюватися.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023