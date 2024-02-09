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У Мінагрополітики анонсували виділеня грошових коштів фермерам

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Під час комітетських слухань щодо стану молочної галузі України, заступник міністра Тарас Висоцький анонсував виділеня грошових коштів фермерам, в рамках протидії зниженню поголів'я великої рогатої худоби. Також підтверджено стійкий тренд зростання виробництва молока у 2023 році та обговорено експорт молочної продукції в ЄС.

Про це передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Під час проведення виїзних комітетських слухань "Молочна галузь України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", перший заступник міністра Тарас Висоцький повідомив, що в Україні є проблеми зі зниженням поголів'я великої рогатої худоби. Відповідно до цього, у 2024 рік для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, передбачена державна допомога - 7 тисяч гривень на одну голову.

Розробка Концепції Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва до 2033 року продовжується, ідеться у дописі Мінагрополітики в Facebook.

Також Тарас Висоцький зазначив, що в Україні є стійкий тренд до зростання продуктивності надоїв молока на сільськогосподарських підприємствах. За його словами, є велика перспектива збільшення виробництва молока як для внутрішнього споживання, так і експорту.

«У 2023 році майже на 6% зросли обсяги виробництва молока на сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з 2022 роком. Це вселяє впевненість у розвиток молочної галузі в Україні та збільшення експортних можливостей», - зауважив Тарас Висоцький.

Буде здійснена адаптація українського законодавства до норм ЄС і, враховуючи, що досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС в України є, ринок буде розширюватися.

Висоцький
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