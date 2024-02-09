Серед німців знижується готовність надавати підтримку Україні, - опитування

Більшість німців чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги росії у війні проти України, водночас готовність надавати підтримку Києву знижується.

Такими є дані дослідження "Мюнхенський індекс безпеки 2024" (Munich Security Index 2024), проведеного до Мюнхенської конференції з питань безпеки, що відкривається наступного тижня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Так, 56 опитаних бачать ризик агресії рф проти інших країн у разі перемоги над Україною. 48 відсотків респондентів поділяють думку про те, що Європа буде в безпеці лише в тому разі, якщо Росія програє війну.

Водночас, як випливає з індексу, наразі лише кожен четвертий німець (25 відсотків) згоден збільшити прийом біженців з України. У травні 2022 року таку готовність ще висловлювали 46 відсотків респондентів. 32 відсотки німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.

Аналогічне ставлення німців і до розширення військової допомоги Києву: більшість опитаних виступає проти збільшення поставок важких озброєнь Україні. Результати дослідження також показали, що дедалі менше німців хочуть посилення санкцій проти Росії, знижується і готовність респондентів до розширення гуманітарної допомоги.