Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Близько 80% коштів з сімейного бюджету українців витрачаються на продукти та підтримку життєдіяльності, - дослідження

218

Найбільше коштів з сімейного бюджету українці витрачають на їжу. Стаття витрат на продукти харчування (включно з алкоголем та тютюном) домогосподарства в середньому затягує аж на 44,8%. Такі дані дослідження за 2023 рік оприлюднила компанія UTG під час пресконференції на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України".

Друга важлива категорія у структурі витрат, за підрахунками компанії UTG, - це комунальні платежі. Якщо в 2000х оплата послуг ЖКГ складали в родині 4-5%, сьогодні на оплату комунальних рахунків йде 18,5% бюджету родин. Послуги на охорону здоров'я складають 4,9%, на транспорт - 4,3%, мобільний зв'язок - 3,7%.

"Третину коштів - 33,8% усіх грошей, які заробляє сім'я на місяць, вона витрачає на те, щоб підтримувати своє існування", - наголосив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.

Іншими словами близько 80% коштів з сімейного бюджету (45% плюс 33%), вимиваються на продукти та підтримку своєї життєдіяльності. На всі інші витрати залишається близько 20%.

"На всі інші товарні групи - це одяг та взуття, електроніка та побутова техніка, товари для дому, кафе\ресторани, подорожі - кожна родина витрачає приблизно майже 17%. Але якщо взяти сукупний дохід домогосподарств, то в абсолютних величинах це $84 або 2300 гривень на місяць. Це в свою чергу призводить до економії, раціоналізації витрат, провокує відмови від купівлі товарів не першої необхідності", - пояснив аналітик.

За його словами, завдяки таким змінам в споживацьких пріоритетах саме продуктові магазини та супермаркети сьогодні генерують половину грошей у ритейлі.

"Сьогодні супермаркети - це чи не єдиний гравець, який може генерувати прогнозований товарооборот і через це чи не єдиний оператор, який може платити досить високі орендні ставки - 10-20% в залежності від успішності ТРЦ", - наголосив Олійник.

дослідження, сімейний бюджет
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 12 февраля 2024
Воскресенье, 11 февраля 2024
Суббота, 10 февраля 2024
Пятница, 9 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023