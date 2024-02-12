Близько 80% коштів з сімейного бюджету українців витрачаються на продукти та підтримку життєдіяльності, - дослідження

Найбільше коштів з сімейного бюджету українці витрачають на їжу. Стаття витрат на продукти харчування (включно з алкоголем та тютюном) домогосподарства в середньому затягує аж на 44,8%. Такі дані дослідження за 2023 рік оприлюднила компанія UTG під час пресконференції на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України".
Друга важлива категорія у структурі витрат, за підрахунками компанії UTG, - це комунальні платежі. Якщо в 2000х оплата послуг ЖКГ складали в родині 4-5%, сьогодні на оплату комунальних рахунків йде 18,5% бюджету родин. Послуги на охорону здоров'я складають 4,9%, на транспорт - 4,3%, мобільний зв'язок - 3,7%.
"Третину коштів - 33,8% усіх грошей, які заробляє сім'я на місяць, вона витрачає на те, щоб підтримувати своє існування", - наголосив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.
Іншими словами близько 80% коштів з сімейного бюджету (45% плюс 33%), вимиваються на продукти та підтримку своєї життєдіяльності. На всі інші витрати залишається близько 20%.
"На всі інші товарні групи - це одяг та взуття, електроніка та побутова техніка, товари для дому, кафе\ресторани, подорожі - кожна родина витрачає приблизно майже 17%. Але якщо взяти сукупний дохід домогосподарств, то в абсолютних величинах це $84 або 2300 гривень на місяць. Це в свою чергу призводить до економії, раціоналізації витрат, провокує відмови від купівлі товарів не першої необхідності", - пояснив аналітик.
За його словами, завдяки таким змінам в споживацьких пріоритетах саме продуктові магазини та супермаркети сьогодні генерують половину грошей у ритейлі.
"Сьогодні супермаркети - це чи не єдиний гравець, який може генерувати прогнозований товарооборот і через це чи не єдиний оператор, який може платити досить високі орендні ставки - 10-20% в залежності від успішності ТРЦ", - наголосив Олійник.
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