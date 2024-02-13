Рада ЄС ухвалила рішення щодо прибутку від заморожених російських активів на відновлення України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яким передбачається можливість використання прибутку від заморожених російських активів на відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що це рішення дозволить керівництву перенаправляти прибуток від активів до бюджету ЄС для подальшої допомоги Україні, у тому числі у сфері відновлення та реконструкції країни. Кошти можуть направити й через бюджет ЄС до Фонду України.

Рішення Ради ЄС також роз'яснює правовий статус доходів, які отримують центральні депозитарії у зв'язку з володінням російськими активами, та встановлює чіткі правила для осіб, які володіють ними.

Так, депозитарії, які володіють активами центробанку рф на суму понад 1 млн євро, повинні окремо зберігати залишки коштів, що накопичилися в результаті обмежувальних заходів ЄС, а також повинні зберігати окремо відповідні доходи.

У заяві зазначено, що в юрисдикціях партнерів по G7, ЄС та Австралії було заморожено 260 мільярдів євро активів Центрального банку рф у вигляді цінних паперів та коштів.