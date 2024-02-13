Підконтрольний росії завод у Молдові офіційно розпочав процедуру банкрутства

Розташований у Кишиневі завод "Топаз", підконтрольний російській Об'єднаній двигунобудівній корпорації, що є частиною військово-промислового комплексу рф, офіційно розпочав процедуру банкрутства.

Як пише "Європейська правда", на це звернув увагу молдовський проєкт журналістських розслідувань RISE Moldova.

Заяву про визнання "Топазу" неплатоспроможним подала кишинівська компанія CPD-Industrial Grup SRL, що належить Ользі Бачіу – сестрі Мірчі Бачіу, який володіє мережею магазинів Bomba.

За інформацією RISE Moldova, ця мережа орендує комерційні приміщення в "Топазу" і є одним із головних претендентів на землю, на якій розташований завод.

Журналісти ще восени 2022 року розповіли про зв’язок "Топазу", який у радянську добу виготовляв техніку для військово-промислового комплексу, з російською державною корпорацією "ростех" через Об'єднану двигунобудівну корпорацію.

На той момент Молдова не приєдналась до санкцій Європейського Союзу проти росії.

У грудні 2023 року Україна запровадила санкції проти заводу "Топаз", власник якого входить до російської корпорації "ростех", і його генеральної директорки Інни Линник, яка має громадянство росії та Молдови.