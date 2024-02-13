Чоловік 16 разів приходив до ТЦК по повістках, а суд визнав його "ухилянтом", - ЗМІ

У Полтавській області чоловік отримав 18 повісток, але уникнув мобілізації хоч був його визнаний придатним до служби в армії. Про це начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив під час брифінгу, пише Кореспондент з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що чоловік у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток і 16 разів приходив до ТЦК, однак через стан здоров'я військові частини відмовлялися брати його на службу. При цьому останні рази його до військових частин відвозив особисто підполковник, але кожного разу його завертали назад, і через це дві останні дві повістки він вирішив проігнорувати.

За це суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації й засудив до чотирьох років позбавлення волі, але обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, тому суд пом’якшив йому вирок і призначив два роки іспитового терміну.

"Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати замість внесення дійсної інформації. Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з’явився за повістками", - сказано у матеріалах суду.

У ТЦК повідомили свою версію подій. Істомін розповів, що чоловік був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів, а в навчальних центрах відмовлялися брати його на навчання.

"Там психолог, медик, який оглядає людей, які прибули. Коли кажуть, що ТЦК гребуть всіх: "хромих", хворих... В навчальному центрі відбирають, не можна привезти аби кого і запихнути в навчальний центр. Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату", - розповів представник ТЦК.