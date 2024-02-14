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У МОН вважають, що у ЗВО має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання

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Під час засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів про критерії, якими пропонує керуватися міністерство при визначенні необхідності об'єднання закладів вищої освіти (ЗВО) з метою їх укрупнення.

Про це повідомляють Українські Новини.

"У ЗВО (крім містоутворюючих і спеціалізованих академій) має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання. Наша ціль - середня кількість студентів в одному ЗВО України на рівні 10 тис. Зараз у закладах МОН середня кількість – 6648", - зазначив заступник міністра.

Винницький пояснив, що під містоутворюючих закладами маються на увазі ті, що знаходяться у містах, де проживає менш як сто тисяч населення й працює один ЗВО. На його думку, такі навчальні заклади треба зберегти.

"Мова йде про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам’янске тощо. Адже ЗВО тут є практично містоутворюючими закладами. У містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, варто утримувати не більше двох ЗВО (наприклад, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Житомир, Суми)", - заявив Михайло Винницький.

Винницький, ЗВО
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