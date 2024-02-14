Прем'єрка Естонії прокоментувала своє оголошення у розшук росією

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала своє оголошення у розшук країною-агресоркою росією. Вона заявила, що не буде мовчати та продовжить рішучу підтримку України.

Про це Каллас написала у своєму Twitter (Х).

Вона зауважила, що у вчинку рф немає нічого дивного, і оголошення глави уряду Естонії у розшук – ще один доказ того, що Каллас чинить правильно, просуваючи сильну підтримку України з боку ЄС на шкоду росії.

"Я завжди говорила, що набір інструментів росії не змінився. Протягом усієї історії росія прикривала свої репресії так званими правоохоронними органами. Я знаю це з історії своєї родини. Коли моїх бабусю і маму депортували до Сибіру, ордер на арешт видав КДБ", – заявила Каллас.

За її словами, тепер кремль сподівається, що цей крок допоможе змусити замовкнути її та інших.

"Але це не так. Навпаки. Я продовжуватиму надавати сильну підтримку Україні. Я продовжуватиму виступати за зміцнення оборони Європи", – запевнила Каллас.

Нагадаємо, прем'єрку Естонії Каю Каллас і державного секретаря Таймара Петеркопа у рф оголосили у розшук за "руйнування пам'ятників радянським воїнам".