Країни Європи переглянуть правила надання допомоги українським біженцям у 2024 році

Країни Європи, де тимчасовим захистом користуються близько 4,3 млн українських біженців, переглянуть правила надання допомоги у 2024 році. Зокрема, деякі з них скоротять фінансову підтримку.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на РБК-Україна.

Польща

Українці, які втекли від війни у Польщу, матимуть тимчасовий захист до 30 червня 2024 року. Після чого умови перебування можуть змінити. Тобто пільги діятимуть тільки чотири місяці:

право на сімейну допомогу;

доступ до ринку праці;

доступ до медичної допомоги;

можливість ведення бізнесу.

Зокрема, пропонувалося ввести обмеження на поїздки в Україну та анулювання тимчасового захисту, скорочення виплат на дітей.

Зараз громадяни України отримують допомогу на кожну неповнолітню дитину по 800 злотих щомісяця (7,5 тис. грн).

Ірландія

Уряд Ірландії скоротить надання грошової допомоги через занадто великий потік біженців як з України, так з інших країн. Зокрема, українців там налічується понад 110 тисяч. З березня 2022-го країна витратила на соцвиплати понад 750 млн євро. Зокрема, у безплатному житлі проживають до 75 тис. українських біженців (у готелях, монастирях, модульних будиночках).

Для українців, які прибудуть з лютого, скоротять допомогу. Почнуть нараховувати по 38,80 євро на тиждень. До цього розмір виплат становив 232 євро на тиждень. Проживати у безплатному житлі новоприбулим можна буде тільки 90 діб.

Норвегія

Ця країна теж скоротить допомогу через те, що місця для біженців у муніципалітетах майже вичерпалися. Зокрема, Норвегія не надаватиме колективний захист громадянам із подвійним громадянством. Поїздки біженців додому можуть призвести до анулювання дозволу на проживання в країні. Також влада ухвалила:

припинення надання фіндопомоги, якщо громадяни вирішать жити поза центром для біженців;

надання базових та додаткових пільг залежатиме від тривалості проживання;

виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей скоротять на 530 євро;

на допомогу на народження дитини у 8,2 тис. євро матимуть право тільки ті, хто проживає в країні мінімум рік;

виплати державної допомоги на дітей віком до 18 років за перерахунком можуть бути скасовані;

заборонять проживання у притулках із тваринами.

Чехія

У Чехії з 1 вересня 2024 року обмежать термін та умови надання безплатного житла. Українці матимуть на нього право тільки 90 днів (раніше було 150 днів). Із вересня винятку не буде навіть для вразливих категорій громадян (люди з інвалідністю, матері із дітьми), які зараз мають необмежений термін.

Для отримання матеріальної допомоги потрібно буде оприлюднити доходи та майно в Україні. Зокрема, Бюро працевлаштування зможе надсилати запити про пенсії чи виплати в українські установи. Також зобов'яжуть подавати довідку про доходи, які отримані із джерел, крім офіційної роботи у Чехії. Їх враховуватимуть під час розрахунку остаточної суми грошової виплати.