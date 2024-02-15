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В Україні господарі залишають землі, якщо їх обробка є фізично небезпечною, - дослідження

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Через війну значна кількість родючих сільськогосподарських угідь в Україні залишилася під паром, йдеться у результатах дослідження німецького Інституту сільськогосподарського розвитку в країнах з перехідною економікою.

"Ми використовуємо супутникові знімки Sentinel-2, щоб оцінити масштаби покинутих орних земель по обидва боки лінії фронту. Дані показують, що щонайменше 14 тис. км² (1,4 млн га) колишньої обробленої землі вздовж фронту залишилися необробленими внаслідок війни. З них 8 тис. км² (0,8 млн га) розташовані на підконтрольних Україні територіях", - йдеться у повідомленні.

Господарі залишають землі, якщо їх обробка є фізично небезпечною, невигідною або матеріально неможливою.

Якщо через бойові дії була знищена важлива сільськогосподарська інфраструктура, то обробляти землю нерентабельно. Також робітники можуть виїхати за кордон чи піти в армію. Великою небезпекою є міни та гранати, що не розірвалися.

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