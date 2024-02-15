Столтенберг: Україні вдалося витіснити флот росії із західної частини Чорного моря

Україні вдалося витіснити флот російських окупантів із західної частини Чорного моря.
Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо потоплення Збройними силами України російського десантного корабля "Цезар Куніков", повідомила "Радіо Свобода".
"Їм вдалося витіснити флот росії із західної частини Чорного моря. І це велике досягнення та велика перемога для українців", - заявив Столтенберг.
Успіхи ЗСУ у Чорному морі засвідчили спроможність України експортувати зерно на світові ринки, сказав Столтенберг.
"Кілька місяців тому мало хто вірив, що це можливо. І зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з росією. Тож це свідчить про навички та компетенцію Збройних сил України. Це насамперед результат того, що вони роблять самі - вони це зробили, це їхні навички та їхня сміливість. І, звісно, допомога та підтримка від союзників НАТО теж важлива", - заявив генсек НАТО.
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