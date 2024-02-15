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Пісторіус обіцяє збільшити обсяги постачання артилерійських снарядів для ЗСУ

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Німеччина має намір помітно збільшити обсяги постачання артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн).

За словами політика, у 2024 році українські військові отримають «у 3-4 рази більше» боєприпасів, ніж торік.

«Ми дуже добре розуміємо, що відбувається в Україні, і чого ця країна потребує», – заявив він.

Загалом Німеччина має намір у 2024 році направити на виробництво та закупівлю снарядів не менше 3,5 млрд євро. Пісторіус підкреслив, що виділення такої суми має позитивно вплинути як на саму Україну, так і на Німеччину.

Пісторіус
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