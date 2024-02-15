Пісторіус обіцяє збільшити обсяги постачання артилерійських снарядів для ЗСУ

Німеччина має намір помітно збільшити обсяги постачання артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн).

За словами політика, у 2024 році українські військові отримають «у 3-4 рази більше» боєприпасів, ніж торік.

«Ми дуже добре розуміємо, що відбувається в Україні, і чого ця країна потребує», – заявив він.

Загалом Німеччина має намір у 2024 році направити на виробництво та закупівлю снарядів не менше 3,5 млрд євро. Пісторіус підкреслив, що виділення такої суми має позитивно вплинути як на саму Україну, так і на Німеччину.