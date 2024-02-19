Адвокат розповів, які покарання готують для ухилянтів

В Україні триває мобілізація. Адвокат Роман Сімутін пояснив, які покарання готують для ухилянтів, пише Главком з посиланням на Tsn.ua.

«Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що запровадять заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати», – сказав він.

Він також нагадав про додаткові заходи впливу. Мова йде про:

штраф у розмірі 51 тис грн, якщо протягом 60 днів ви не уточнили свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення;

можливість затримання на три доби осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію, для з'ясування обставин.

«Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроекті, але очевидно, що після спливу 60 днів очільнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим. Для цього доповнять статтю 258 КУпАП нормою, яка виключає необхідність складання протоколу. Тобто одразу буде виноситися постанова із штрафом. А щоб життя не було таким солодким, вносять зміну до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення, відповідно до якої постанову очільник ТЦК має право винести навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення», – додав він.