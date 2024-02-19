Стефанішина: Процес розширення ЄС має відповідати історичному та геополітичному моменту

Процес розширення Європейського Союзу має відповідати теперішньому історичному та геополітичному моменту. Наразі у переговорному процесі про вступ багато технічних перешкод, кожний крок потребує схвалення Європейською Радою. Це надмірно політизує процес.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час дискусійної панелі на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

«Десять років тому саме у цей день, 18 лютого, розпочався найважчий момент Революції Гідності, коли українці вийшли на боротьбу за своє майбутнє, загорнуті в європейський прапор. Тоді остаточний вибір українського народу було зроблено. Відтоді розпочався шлях реформ і трансформацій нашої держави, який триває до сьогодні. Війна змушує нас просувати порядок денний реформ так, ніби кожен день є останнім. Для нас життєво важливо робити це без зупинок», – зазначила віцепрем'єр-міністр.

За її словами, однією з основних причин подання Україною заявки на членство в ЄС було прагнення зберегти та закріпити кожну трансформацію та реформ, які нам вдалося здійснити після Революції Гідності.

Стефанішина зазначила, що сьогодні в Україні бачать вікно можливостей для розширення, як для нашої держави, так і для інших країн-кандидатів.

«Мій головний меседж полягає у тому, що процедури повинні слідувати за політичними, історичними та геополітичними орієнтирами, не навпаки. Наразі у переговорному процесі про вступ багато технічних перешкод, кожний (навіть досить технічний) крок потребує схвалення Європейською Радою, тобто лідерами ЄС. Це надмірно політизує процес», – зазначила Стефанішина.

Стефанішина підкреслила, що "в Україні є повністю дієздатні органи влади, Парламент, Уряд, і ми готові динамічно рухатись на шляху до ЄС. Це прагнення українського народу, водночас розширення це також шлях зробити Європу сильнішою та безпечнішою".