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В окупованому Маріуполі отруїли важливих гостей з москви, - ЗМІ

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Нова лінія оборони росіян в окупованому Маріуполі не врятувала важливих гостей з москви, які приїхали організовувати вибори президента рф. Їх отруїли миш'яком.

Як пише Апостроф, про це повідомив один із російських Telegram-каналів.

"В місті, схоже, знову активізувалися диверсанти. Але тепер їх жертвами стали не військові, а організатори виборів президента. За даними наших джерел в поліції "днр", кілька днів тому в одній із маріупольських квартир було знайдено шестеро мертвих людей - чотирьох чоловіків та двох жінок. Загиблими виявилися двоє місцевих активістів партії "єдина росія" та четверо гостей з москви (в основному - політичні активісти, були серед них, і співробітники цвк). Вони приїхали сюди, щоб організувати та перевірити роботу місцевих виборчих комісій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі загиблі отруїлися їжею та пивом, які їм доставили з одного з ресторанів міста. В продукти та напої були додані смертельні дози миш'яку, після цього обіду ніхто не вижив. В ресторані, звідки доставляли їжу, проведені перевірки, слідів отрути не виявлено. А ось кур'єр, який доставив отруєні обід та пиво, безвісти зник.

Двоє із загиблих мали працювати в Маріуполі на виборах, гості з москви приїхали дати їм останні настанови та провести інспекцію. Для того, щоб не зірвати процес голосування і не розганяти паніку, всі тіла були терміново вивезені з Маріуполя. Чотирьох загиблих поховали в Донецьку, два тіла відправлені до москви. Джерело в фсб підтвердило нам факт НП і пообіцяло повідомити, як тільки силовики вийдуть на слід диверсантів", - сказано в повідомленні.

Маріуполь
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