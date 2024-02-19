Депутати обговорюють введення «податку на совість» для українців, які виїхали за кордон

У питанні повернення українців, які виїхали під час війни, може допомогти не примус, а стимул. Зокрема, фінансовий. Депутати жартома між собою називають цей механізм запровадженням «податку на совість». Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова економічного комітету Дмитро Наталуха.
Наталуха каже, що людина може не повертатися та не сплачувати податки в Україні, повністю інтегрувавшись в інше суспільство.
«Але, якщо тобі не байдужа доля твого народу та країни, яка все-таки тобі щось дала, і ти просто не хочеш відчувати себе шматком лайна за кордоном, то от є добровільна форма сплати в обмін на право повернутися. Тобто, якщо ти платиш і доходиш до якоїсь кумулятивної суми, у тебе з'являються певні права, навіть якщо ти виїхав незаконно. Треба шукати цю опцію і зараз це обговорюється просто на рівні дискусії. І 100% – ми тут знову упремося в питання несправедливості. Тому, що дуже багато навіть моїх друзів, які воюють, кажуть, що у тих, хто незаконно виїхав, треба конфіскувати все майно і взагалі обрубити з ними всі зв’язки. Це дуже неоднозначне питання, на яке теж немає простої правильної відповіді», – зазначив нардеп.
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