Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Кубраков: Україна робить все можливе, щоб мінімізувати будь-які економічні втрати польських фермерів

153

У січні поточного року основна частина експорту агропродукції, а саме 6,7 мільйонів тонн, була здійснена завдяки морським перевезенням. В той же час, транзит через територію Польщі склав лише 0,37 мільйона тонн, що становить близько 5% від загального обсягу експорту.

Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Кубраков звернув увагу на те, що ці цифри спростовують заяви польських аграрних асоціацій про нібито перенасичення польського ринку українською продукцією, оскільки через територію Польщі у 2022 році Україна експортувала до 1 мільйона тонн агропродукції на місяць.

Міністр наголосив на зусиллях України з мінімізації економічних втрат польських фермерів і висловив думку, що блокада кордону лише вигідна росії, яка намагається використати ситуацію для розколу між Україною та Польщею.

"Зі свого боку Україна робить все можливе для того, щоб мінімізувати будь-які можливі економічні втрати польських фермерів. Ми вважаємо, що блокада точно грає на руку росії і вона вже це використовує, показуючи, що у нас нібито не все добре з нашою дружньою Польщею. Я нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгнення саме братній польський народ прийняв мільйони українців, що шукали прихистку від війни, а разом з польською владою ми запустили стабільну військову логістику", – розповів Кубраков.

Він додав, що діалог між країнами продовжується на всіх рівнях, зокрема щодо неприпустимості блокади кордону, в тому числі для пасажирського транспорту.

Кубраков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 20 февраля 2024
Понедельник, 19 февраля 2024
Воскресенье, 18 февраля 2024
Суббота, 17 февраля 2024
Пятница, 16 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023