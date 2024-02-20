Гринчук: російські окупанти зосередили свої атаки на енергооб’єктах у промислових регіонах України

російські окупанти змінили тактику обстрілів енергетичної інфраструктури і зосередили свої атаки на енергооб’єктах у промислових регіонах України. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
«Ми помітили, що ворог прицільно намагається пошкодити енергетичні об’єкти саме в промислових регіонах, там де ще є значне промислове навантаження, де працює виробництво, промисловість. Як ми це бачимо, для того, щоб зменшити можливості цих регіонів для розвитку саме в промисловому контексті», – сказала вона.
Зокрема Гринчук розповіла, що 15 лютого внаслідок атаки було пошкоджено підстанції оператора енергосистеми НЕК «Укренерго» а також об’єкти теплової генерації. Водночас завдяки значному досвіду ліквідації наслідків російських атак енергетикам вдається достатньо швидко усувати пошкодження та повертати світло.
«Або принаймні використовуючи резервні схеми енергопостачання, щоб забезпечувати наших споживачів енергоресурсами, електроенергією не дивлячись на те, що продовжуємо ремонти тих об’єктів, які були пошкоджені», – наголосила заступниця міністра.
Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.
Також нещодавно через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура у Львові, Харкові, Херсоні та Кривому Розі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023