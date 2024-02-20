Українські прикордонники готуються до можливого вторгнення рф на Північному напрямку

У Державній прикордонній службі проводять підготовку до можливого вторгнення російської федерації на Північному напрямку. Воїнам забезпечили належні умови перебування. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у Facebook.
За його словами, при підготовці до зими були максимально враховані всі потреби військовослужбовців.
“На Півночі прикордонники продовжують пильно нести службу та захищати кордон рідної держави. Необхідна підготовка проведена до настання холодів забезпечує наразі військовослужбовцям належні умови перебування на бойових позиціях і готовність до раптових дій у разі потреби”, — йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що на місцях є все необхідне забезпечення в потрібній кількості й відповідної якості.
Демченко додає, що засоби автономного забезпечення, які допомагають задовільнити потреби військовослужбовців під час виконання завдань, у справному стані.
“Воїни також забезпечені необхідними супутніми матеріалами та ресурсами. Підвезення росхідних матеріалів здійснюється планово та відповідно до норм забезпечення. Логістика працює”, — каже речник.
Він уточнив, що на північних ділянках кордону підрозділи Державної прикордонної служби готові до “будь-якого розвитку подій”.
“Практично відпрацьовані різні сценарії протидії можливим діям ворога”, — наголосив Демченко.
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