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Бербок: Ухвалення 13-го пакету санкцій проти росії перебуває на фінальній стадії

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Євросоюз продовжує працювати над запровадженням 13-го пакету санкцій проти росії. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, її цитує Радіо Свобода.

За словами глави МЗС, новий пакет буде спрямований, зокрема, на обмеження російських можливостей у сфері безпілотників.

«Зараз ми знаходимося в процесі схвалення 13-го пакету санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми перебуваємо на останніх метрах», – заявила Бербок.

Вона також наголосила на важливості подальшого посилення санкцій проти країни-агресора.

санкції, Бербок
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