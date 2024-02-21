Washington Post: Конфлікт між Зеленським та Залужним спровокувала кремлівська ІПСО

Конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським та вже колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним спровокувала кремлівська ІПСО. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, отримані європейською розвідувальною службою, передає УНН.

Як повідомляє видання з посиланням на документи, в січні, коли минулого місяця вперше з’явилася новина про те, що Володимир Зеленський готується звільнити Валерія Залужного, офіційні особи в москві здавалися радісними.

Документи свідчать про те, що вони намагалися організувати саме такий розкол протягом багатьох місяців. Адміністрація путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб проштовхнути тему про те, що Зеленський "істеричний і слабкий" та боїться, що його "відсунуть", тому позбувається небезпечних.

"Вказівка кремля призвела до тисяч публікацій у соціальних мережах і сотень сфабрикованих статей, створених фермами тролів і поширених в Україні та всій Європі, які намагалися використати напруженість між двома українськими лідерами", - пише видання.

У документах вказується, що у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації кремля сергій кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації

"Зусилля ґрунтувалися на попередньому проекті, який кирієнко здійснював, щоб підірвати підтримку України Заходом, зокрема у Франції та Німеччині. Керувала європейською пропагандистською групою один із заступників кирієнка тетяна матвєєва, керівник департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій кремля", - йдеться в документах.

У січні 2023 року кирієнко виклав чотири ключові цілі для української пропагандистської групи: дискредитація військово-політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.

Це мало призвести до "зниження рейтингів ключових кадрів в офісі Зеленського, українському уряді та командуванні збройних сил України", а також збільшити віру серед українського населення в те, що еліта в країні працювала лише на себе.

Серед матеріалів, які висвітлювалися в соцмережах, був сфабрикований пост у Facebook про те, що родина загиблого бійця не отримала жодної допомоги від держави, який набрав понад 2 мільйони переглядів. Також роспропаганда розповсюджувала ролик у Telegram про те, що головна мета війни влади в Києві - "воювати до останнього українця".

Десятки найнятих тролів писали понад 1300 повідомлень і 37 тис. коментарів в українських соцмережах щотижня. Згідно з даними, працівники ферм тролів отримували 60 тис. рублів на місяць, або 660 доларів, за написання 100 коментарів на день.

За перший тиждень травня 2023 року пост-вкид у Facebook про те, що Залужний може стати наступним президентом України, набрав 4,3 мільйона переглядів. Потім кремль видав накази створити подібні дописи або "додаткову реальність" – термін, який російські чиновники використовують для позначення фейкових новин. Включно з повідомленнями про те, що західні лідери шукають заміну Зеленському і що Залужний має намір зупинити контрнаступ.