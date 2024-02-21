Telegraph: росія неминуче рухається до економічного виснаження

російські оборонні витрати в усіх формах потроїлися з моменту вторгнення в Україну і наближаються до 8% національного виробництва. Це приблизно відповідає рівню СРСР. Міжнародний валютний фонд прогнозує у цьому році зростання економіки рф на 2,6%, пише The Telegraph.

Стійкість російської економіки багатьох збила з пантелику, що призвело до відчуття відчаю на Мюнхенській конференції з безпеки. москва насправді програє економічну війну, а на лінії фронту виграє недостатньо швидко, щоб компенсувати це.

"Промислове виробництво стагнує. російський енергетичний сектор страждає від зниження доходів і затримки проєктів. Санкційні лазівки закриваються", - вказав професор Павло Баєв з Інституту дослідження миру в Осло.

Опублікована росстатом статистика показує, що бум переозброєння зупинився і рф досі не має можливості перемогти навіть частку технологічної потужності Заходу.

Дефіцит робочої сили та обмеження виробничих потужностей призвели до перегріву економіки, через що відсоткову ставку підняли до 16%, а те, що залишилося від економіки споживання, атрофується. Активи Фонду національного добробуту з початку вторгнення впали з 6,6% до 2,7% ВВП.

Євросоюз розробляє плани санкцій проти компаній з Китаю, Індії, Туреччини, Шрі-Ланки, Сербії, Таїланду та Казахстану. Їх збираються покарати за допомогу кремлю обходити обмеження на технології подвійного призначення.

росіянам не вдається легко перейти на напівпровідники з Китаю, бо системи окупантів налаштовані на американські чіпи. Їх доводиться купувати з великою надбавкою на чорному ринку.

москва досі отримує доходи від нафти, газу та вугілля, але вони впали з $40 млрд на місяць на початку 2022 року до $23 млрд у січні цього року. Цього недостатньо, щоб покрити зростання бюджету на 65% за останній рік.

"росія неминуче рухається до економічного виснаження. Було б величезною помилкою з боку Заходу втратити нерви зараз", - підсумовують журналісти.