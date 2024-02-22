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Генеральний інспектор: Пентагон провалив підготовку техобслуговування переданої Україні військової техніки

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Пентагон не підготував заздалегідь для українських військових адекватних планів для обслуговування переданої військової техніки, такої як танки Abrams та комплекси Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, його заяву наводить агентство Bloomberg.

"Міністерство оборони США надало Україні бронетехніку і системи протиповітряної оборони без плану забезпечення їх довгострокового використання", – заявив Роберт Сторч, оприлюднивши у вівторок два звіти.

"Хоча Міністерство оборони наразі працює над розробкою такого плану, відсутність передбачливості в цьому питанні викликає занепокоєння і має бути негайно виправлена", – додав генеральний інспектор.

Сторч зазначив, що Пентагон "забезпечив базові навчальні курси з експлуатації та технічного обслуговування систем ППО Patriot, а також початкові запчастини і витратні матеріали", але не розробив "передову підготовку для вирішення завдань із технічного обслуговування, процес прогнозування потреб у підтримці, систему постачання для забезпечення запасними частинами або об'єкти, необхідні для виконання діяльності з підтримання".

Оскільки виділення коштів на надання Україні додаткових озброєнь заблоковано республіканською опозицією в Палаті представників Конгресу США, потреба у підтримці вже поставленого озброєння набуває додаткового значення, підкреслює агентство.

Станом на серпень минулого року Пентагон передав 186 бойових машин Bradley, 189 бойових машин Striker і 31 танк M1 Abrams, а також невизначену кількість Patriot, згідно з другим з двох звітів.

Без запланованої підтримки – в тому числі належних запасних частин, боєприпасів і технічного обслуговування – "українці не зможуть підтримувати ці системи озброєнь у їхній боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення", – підсумував генеральний інспектор Пентагону.

Проте офіс Сторча виявив, що у випадку з армійськими системами Міністерство оборони "надало обмежену кількість запасних частин, боєприпасів і технічної підтримки" після їх передачі і "не координувало і не адаптувало ці зусилля у всеосяжний план підтримки".

Пентагон, Сторчв
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