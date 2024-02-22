Ігнат прокоментував можливу передачу Іраном балістичних ракет росії

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у них немає інформації про передачу Іраном росії балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані 300-700 кілометрів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Ми знаємо (про постачання в рф іранських ракет - ред.) рівно стільки, скільки нам дозволяють відкриті джерела інформації. І, по-друге, ГУР уже відреагував на цю інформацію. Вони сказали, що підтверджених даних немає. Але це не говорить про те, що немає такої загрози. Ми про іранські ракети дальністю 300-700 км балістичні говорили вже більш як рік тому. Є така ймовірність, що Іран може укласти якусь угоду з росією… Прекрасно розуміємо, що для нас це серйозну загрозу становить. Але, поки що, в наших офіційних джерел інформації даних про отримання такої кількості ракет немає", - зазначив Ігнат.
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