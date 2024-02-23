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Польща відмовилася проводити зустріч на кордоні з Україною

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Польський та український уряди зустрінуться у Варшаві 28 березня для розв'язання проблеми блокади кордону. Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск, пише Onet.

Польща відхилила пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні, бо вважають, що така зустріч була б суто символічною.

"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності", – пояснив Дональд Туск.

"Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи", – додав прем’єр.

Польський прем’єр також підкреслив, що Україна "може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з росією".

Туск
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