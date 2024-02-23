США відстежують ситуацію з постачанням ракет з Ірану та Північної Кореї до росії

США знають про постачання ракет з Ірану та Північної Кореї до росії й відстежують ситуацію.
Про це повідомила перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім під час зустрічі з журналістами в Вашингтоні.
«Ми бачили повідомлення про постачання зброї з Ірану до росії та з Північної Кореї до росії. І ми уважно стежимо», – сказала представниця зовнішньополітичного відомства США.
Вона також зазначила, що Штати працюють над посиленням санкцій, щоб обмежити ще більше постачання зброї та матеріалів, які можуть підживлювати війну росії.
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