Ріші Сунак: Країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів

Країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів", - сказав Сунак.

Він також підкреслив, що Україна, як і раніше, потребує більшої кількості зброї дальньої дії, безпілотників і боєприпасів, а також іншої військової допомоги.

Крім того, прем'єр Британії закликав Сполучені Штати продовжувати надавати фінансову та військову підтримку Україні.

"Ми ніколи не маємо недооцінювати те, що США зробили для України та євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять", - додав він.