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Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності: Кубраков прокоментував інцидент із українською агропродукцією у Польщі

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25 лютого стало відомо про новий інцидент із українським зерном в Польщі, коли з восьми вагонів на залізничній станції у селі Котомеж Куявсько-Поморської області була висипана кукурудза. Вантаж прямував через Польщу транзитом.

Про цей випадок повідомило Мінвідновлення.

Це вже четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, при тому, що Україна не імпортує у Польщу ані зернові, ані кукурудзу, ані рапс – воно лише йде транзитом.

"Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності” – зазначив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури.

Він додав, що українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання відповідно з домовленостями і не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі, що підтверджено на офіційному рівні.

Як додали в "Укрзалізниці", інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Український перевізник подасть відповідну заяву до правоохоронних органів.

"Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація", - заявили в УЗ. там додають, що єдиний вихід у даній ситуації - це пошук рішень на двосторонньому рівні.

Місцеве радіо PiK повідомило, що інцидент розслідує поліція.

"Ситуація дуже погана. (…) У цій темі є такий поворот, така брехня. Якби я там був і була б можливість, я б ту кукурудзу теж висипав. Скільки можуть тривати розмови, скільки можуть тривати переговори. Долучається багато молодих людей, дуже амбітних і розумних фермерів. Вони знають, за що воюють. Вони знають, що цей економічний розрахунок і ці ціни збанкрутують багато господарств. Тому вони воюють, вони мають на це право", – прокоментував РіК ситуацію аграрний активіст Войцех Мойзесович.

Кубраков, Мінвідновлення
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