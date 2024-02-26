Кубраков: Трирівневий захист енергосистеми допоміг нам пройти зимовий період без масштабних блекаутів

Трирівневий захист енергосистеми допоміг Україні пройти зимовий період без масштабних блекаутів.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час форуму "Україна. Рік 2024".

За його словами, пріорітетом на 2023 рік було посилення захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, по яких зс рф масово завдавали ударів.

Кубраков наголосив, що трирівневий захист енергосистеми дозволив Україні пройти зимовий період без відключень світла та масштабних блекаутів.

"Посилення захисту енергетичних об'єктів було серед пріоритетів 2023 року. Ми почали споруджувати три рівні захисту - від уламків, від дронів та від ракет. І у нас є вже підтверджені свідчення, що другий рівень захисту нам допоміг пройти цю зиму", - зазначив профільний міністр, виступаючи на форумі.

Разом з тим, як наголосив Кубраков, запроваджений трирівневий захист не дає стовідсоткову гарантію, що зс рф не відновлять масовані удари по об'єктах енергоінфраструктури. Тому на об'єктах критичної інфраструктури продовжують облаштовувати третій рівень захисту.