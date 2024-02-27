Зеленський може відвідати Вірменію та Азербайджан, - ЗМІ

Інформацію про ймовірний візит президента Володимира Зеленського до Вірменії, про який вперше повідомили минулого тижня, 26 лютого підтвердив дипломатичний співрозмовник "Радіо Азатутюн".
Про це пише "Європейська правда".
Співрозмовник "Радіо Азатутюн" стверджує, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться наступного понеділка, 4 березня. У такому разі "Зеленський також вирушить до Азербайджану", додає видання.
У разі підтвердження це стане першим візитом Зеленського на Південний Кавказ не лише з початку повномасштабного вторгнення, а й із моменту вступу на посаду у 2019 році.
Зазначимо, що голова держави раніше зустрічався з лідерами і Азербайджану, і Вірменії на міжнародних майданчиках. Приміром, на початку жовтня 2023-го Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.
Офіційно інформацію про візит українського президента МЗС Вірменії коментувати відмовилось, але депутати партії влади "Громадянський договір" у розмові з "Радіо Азатутюн" натякнули, що вона відповідає дійсності.
"Нам усе одно, як росія відреагує чи не відреагує (на візит Зеленського. – Ред.)", – сказав один із них, Гагік Мелконян.
Імовірний візит Зеленського до Вірменії відбудеться на тлі загострення відносин Єревана та москви.
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